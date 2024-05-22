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В Союзе дачников оценили, нужно ли подрезать ветки сирени

Депутат Чаплин: ветки сирени нужно подрезать два раза в год

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Depositphotos

Ветки сирени важно регулярно подрезать, потому что это будет способствовать быстрому росту кустарника. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По его словам, делать эту процедуру нужно два раза в год с помощью секатора или садовых ножниц.

«Надо просто подрезать обязательно сирень, и тогда она будет расти более кустистой, более красивой, более зелёной, и цвести будет лучше. Делать это надо раз в два года. Во всяком случае, специалисты в московском регионе рекомендуют делать это раз в два года. Надо взять секатор, садовые ножницы и в сезон это делать», — сказал Чаплин.

При этом он уточнил, что мнение о том, что обрезать сирень нежелательно, является мифом.

Ландшафтный архитектор и амбассадор Greenworks в России Илья Васецкий до этого рассказал «Газете.Ru», что формовочная обрезка деревьев и кустарников должна проводиться в период, который для каждого вида растений определяется отдельно. Эксперт подчеркнул, что обрезка для садовых деревьев необходима.

Ранее россиянам рассказали, как поступить с растениями, которые пострадали от заморозков.

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