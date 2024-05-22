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Треть россиян верят в глобальные климатические изменения

Rambler&Co: 63% россиян доставали зимнюю одежду в мае

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Большинство россиян (63%) доставали в мае зимнюю одежду из-за заморозков, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co, аналитики которого решили выяснить, верят ли жители России в глобальные климатические изменения.

Некоторые россияне (15%) в мае из-за заморозков чаще оставались дома, а 10% пожаловались, что потеряли часть дачной рассады из-за погодных аномалий.

Чуть меньше половины (43%) опрошенных не связывают изменения погоды с глобальным потеплением, 37% считают заморозки в мае доказательством существования климатических изменений, а 12% уверены, что погода меняется на всей планете.

Для 36% респондентов идеальным климатом является жаркое лето и холодная зима, 28% предпочли бы жить без резких изменений температуры, 13% любят жаркое влажное лето и теплую сухую зиму, а еще 13% нравится прохладная погода в течение всего года.

Также 63% опрошенных заявили, что они верят в климатические изменения, 18% выступают за бережное отношение к природе, 15% винят в климатических изменениях предприятия и хотели бы уменьшить вредные производства, а 4% стараются экономить электричество и потребление воды.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 13 по 17 мая 2024 года. Всего в исследовании приняли участие 13 315 интернет-пользователей.

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