В Севастополе мужчина справил нужду у символа воинской славы

Полиция Севастополя установила мужчину, который осквернил символ воинской славы, и задержала его. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

Им оказался 27-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, хранение наркотиков, использование поддельных документов, повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

До этого в сети появилась видеозапись, на которой подозреваемый справляет нужду на площади Ушакова рядом с инсталляцией, посвященной Дню Победы.

При задержании мужчина отрицал свою причастность к инциденту и пояснил, что просто ждал там такси. Позже гражданин признался в содеянном и пояснил, что в тот момент находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Виноват. Прошу меня простить. Не хотел совершить такое злое деяние по отношению к людям, которые выиграли войну на нас. Я очень люблю, ценю и уважаю этот момент. До сих пор не могу поверить, что совершил такое преступление», — раскаялся на камеру севастополец.

Ранее в Севастополе задержали пьяного туриста, который справил нужду в Вечный огонь.