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Эксперты рассказали, как сэкономить на организации свадьбы

Специалист Строжук: организация свадьбы в будний день позволит сэкономить

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Depositphotos

Молодожены могут сэкономить на свадьбе, если организуют ее не в «свадебный сезон». Об этом «Москве 24» рассказала владелец свадебного агентства Виктория Строжук.

По ее словам, самыми популярными месяцами для торжества считаются летние, а также сентябрь, декабрь и апрель, цены на проведение мероприятия в эти периоды будут выше.

«В сентябре мероприятий чуть меньше, чем в июне, и иногда в этом месяце провести банкет дешевле, чем летом. При этом часто молодожены уверены, что организовать свадьбу зимой дешевле: это возможно, если дело не касается декабря, так как это месяц новогодних корпоративов», — уточнила специалист.

Кроме того, сэкономить бюджет можно, если сыграть свадьбу в будний день. Свадебный распорядитель Олег Алмаев, в свою очередь, отметил, что стоимость проведения торжества будет зависеть и от количества гостей.

«Сегодня на любой свадьбе примерно 20–30% — «ненужные» люди. Звучит жестко, но это так. Многие зовут гостей просто ради того, чтобы им побольше подарили. Но если подумать логически, то ради них вы и потратите столько же денег», — сказал он.

Эксперт также посоветовал рассмотреть вариант проведения свадьбы без ведущего, видеографа и декораций.

Специалист Московской службы психологической помощи населению Елена Чудова до этого говорила, что молодоженам стоит позаботиться о своей независимости от семей, чтобы устроить свадьбу так, как хочется им самим. К примеру, устроить праздник на собственные средства, уточнила она.

Ранее психолог объяснила, как сыграть свадьбу без ссор и тревог.

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