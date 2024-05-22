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В Ягодном союзе рассказали, как выбирать клубнику

Специалист Козий: свежая клубника должна иметь зеленую корону на кончике

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Pexels

Перед покупкой клубники важно оценить ее внешний вид и аромат — хорошие ягоды должны быть спелыми, но не перезревшими. Об этом «Москве 24» рассказала генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий.

«Спелые плоды имеют характерный ягодный запах. Показатель свежести — это зеленая корона на кончике ягоды. Дело в том, что чашелистик вянет в первую очередь. Если он зеленый и крепкий — ягода была собрана недавно. Если он пожух, повял, стал буроватым, а то и коричневым, значит, товар долго где-то хранили либо везли. Такая ягода уже не самая свежая и, скорее всего, была собрана неспелой», — предупредила эксперт.

По ее словам, лучше всего покупать те ягоды, которые собирали вблизи региона продажи. Помимо этого, они не должны течь, потому что это первый показатель наличия нитратов в ягоде, добавила она. Если клубника помятая, на ней есть следы от надавливания или присутствует посторонний запах, лучше не покупать ее, заключила Козий.

Главный агроном Тимирязевской академии Владимир Микулов до этого говорил, что твердые и крупные ягоды клубники будут не очень сладкими. Он также уточнил, что если клубника выращена в теплице, она будет иметь более слабый аромат.

Ранее врач рассказала, какое количество клубники можно съедать без вреда для фигуры.

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