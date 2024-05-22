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Психолог объяснила, как справиться со стрессом и тревогой перед экзаменами

Психолог Кочетова: есть упражнения для борьбы со стрессом перед экзаменами

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Побороть тревогу и стресс зачастую помогает проговаривание своих чувств вслух – это базовая психотерапевтическая техника, которую по-другому называют лечением через речь, рассказала клинический психолог, кандидат психологических наук Юлия Кочетова. Помимо этого, есть специальные упражнения, которые помогают в моменте успокоиться и сосредоточиться, отметила она в беседе с RT.

Говорить вслух о своих переживаниях важно, потому что подавление эмоций усугубляет тревожное состояние, объяснила психолог. Она также посоветовала в течение дня стараться фокусироваться на настоящем моменте, быть «здесь и сейчас». Для этого можно использовать упражнение «пять органов чувств» и перечислить свои ощущения – визуальные, тактильные, вкусовые и так далее.

С собой нужно иметь какой-то предмет, который можно взять в руки при волнении, а затем перечислить его характеристики про себя.

«Можно работать с дыханием: сосредоточьтесь на процессе дыхания, вдыхая и выдыхая, считайте до пяти. Старайтесь удерживать свое внимание на дыхании», — добавила Кочетова.

Она посоветовала также выполнять упражнение «Круг моего контроля». Для этого нужно нарисовать круг и записать в него все, что зависит от человека – решения, слова, мои эмоции и желания, а за круг вынести действия других людей, их мысли, чувства и так далее. Это позволяет человеку осознать, что многое происходящее в его жизни – вне его контроля, за счет чего переживания снижаются.

Напомним, также психологи считают эффективной методикой мотивации при подготовке к ЕГЭ визуализацию желаемого результата. Для этого школьнику нужно представить себя успешным выпускником, хорошо сдавшим экзамены.

Ранее эксперт объяснил, как правильно распределять время при подготовке к ЕГЭ.

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