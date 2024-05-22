Сомнолог оценила, вредно ли засыпать под монотонные подкасты

Засыпать под звучание монотонных подкастов неопасно, потому что это никак не повлияет на качество сна. Об этом kp.ru рассказала сомнолог Альбина Хребтова.

«Если это облегчает засыпание, я в этом ничего плохого не вижу. Если слишком мешают тревожные мысли, это даже необходимо: вредной привычки не сформируется. Но принципиально важно, чтобы вы в это время не скроллили ленту, не смотрели видео, потому что на качество сна очень сильно влияет синее излучение с экрана гаджета», — отметила эксперт.

Во время прослушивания она рекомендует положить телефон или другой гаджет экраном вниз, заблокировать его или поставить таймер, чтобы он отключился после засыпания.

Психиатр Виктор Рудов до этого говорил, что постоянное использование смартфонов оставляет след на человеческой психике и может приводить к зависимости. Злоупотребление гаджетом вызывает номофобию — боязнь расстаться со своим телефоном, а также может спровоцировать депрессию и бессонницу, уточнил он. Другие побочные эффекты от использования смартфонов — тревожность, нарушение общения и внимания, проблемы с работоспособностью и сколиоз.

Ранее сообщалось, что вступление в брак может ухудшить сон и вызвать набор веса.