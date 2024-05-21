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Школьникам назвали способы онлайн-подработки летом

Школьники в РФ могут работать копирайтерами и монтажерами на летних каникулах

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Depositphotos

Помимо работы вожатыми в городских лагерях, официантами, курьерами и уборщиками, школьники могут трудиться и в интернете. Об этом напоминает «Радио 1».

К примеру, небольшие сайты, блоги и Telegram-каналы часто ищут модераторов, дизайнеров и видеомонтажеров, в том числе, среди школьников. Подросткам с высоким уровнем грамотности подойдет работа копирайтера или автора постов в соцсетях. Начинающие IT-специалисты могут попробовать продать свой макет сайта или идею для приложения, отмечает издание.

Кроме того, в интернете существуют сервисы по «накрутке» просмотров и отзывов, где также могут быть востребованы школьники. Чаще всего предлагается невысокая оплата, но трудности при трудоустройстве минимальны.

Согласно исследованию сервисов Работа.ру и «Подработка», больше половины (52%) россиян уверены, что подработка в подростковом возрасте развивает самостоятельность, а 44% сказали то же самое об ответственности. 42% проголосовали за важность приобретения опыта работы. 41% респондентов обратили внимание на возможность накоплений.

13% участников опроса категорически против подработки подростков.

24% россиян поделились, что их дети собираются подрабатывать на летних каникулах. 25% респондентов пока не в курсе планов ребенка. 16% ответили, что их чадо пока не планирует трудоустраиваться.

Ранее российский подросток устроился на подработку к мошенникам и попался полиции.

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