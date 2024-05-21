Врачи оценили идею отпустить аллергиков на удаленку

Человеку, страдающему поллинозом – сезонной аллергией, действительно стоит по возможности воздержаться от выходов на улицу во время цветения. Поэтому идея разрешить таким людям переходить на удаленный формат работы весной может быть эффективной, заявила врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT.

Так доктор отреагировала на внесение в Госдуму законопроекта о праве на «дистанционку» для работников с аллергией при наличии медицинского заключения.

«Если руководитель разрешает и есть такая возможность, то хорошо», — отметила Лапа.

При этом она подчеркнула, что даже если такой возможности нет, справиться с аллергией сегодня можно — некоторые препараты способны купировать симптомы в течение пары дней. Решать проблему сезонной аллергии важно с врачом, поэтому нужно постараться найти хорошего специалиста, убеждена терапевт.

Также терапевт посоветовала помнить, что сам факт нахождения дома аллергию не вылечит, поэтому важно корректировать образ жизни, в том числе пересмотреть рацион питания. В этом с ней согласился врач-иммунолог Владислав Жемчугов — по его мнению, аллергикам важно лечиться и укреплять иммунитет, а не прятаться дома.

Напомним, врачи подчеркивают, что при серьезных приступах аллергии важно вовремя обратиться к врачу. Такие реакции бывают, в частности, после укусов насекомых — возникает большой отек, который не проходит даже в течение суток, наблюдается лихорадка и озноб, опухают лимфоузлы. При появлении подобных симптомов нужно срочно вызывать скорую.

Ранее врач оценила эффективность фильтров-затычек для носа от аллергии.