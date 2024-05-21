Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врачи оценили идею отпустить аллергиков на удаленку

Терапевт Лапа: удаленка для аллергиков в сезон цветения – хорошая идея

close
100%
Depositphotos

Человеку, страдающему поллинозом – сезонной аллергией, действительно стоит по возможности воздержаться от выходов на улицу во время цветения. Поэтому идея разрешить таким людям переходить на удаленный формат работы весной может быть эффективной, заявила врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT.

Так доктор отреагировала на внесение в Госдуму законопроекта о праве на «дистанционку» для работников с аллергией при наличии медицинского заключения.

«Если руководитель разрешает и есть такая возможность, то хорошо», — отметила Лапа.

При этом она подчеркнула, что даже если такой возможности нет, справиться с аллергией сегодня можно — некоторые препараты способны купировать симптомы в течение пары дней. Решать проблему сезонной аллергии важно с врачом, поэтому нужно постараться найти хорошего специалиста, убеждена терапевт.

Также терапевт посоветовала помнить, что сам факт нахождения дома аллергию не вылечит, поэтому важно корректировать образ жизни, в том числе пересмотреть рацион питания. В этом с ней согласился врач-иммунолог Владислав Жемчугов — по его мнению, аллергикам важно лечиться и укреплять иммунитет, а не прятаться дома.

Напомним, врачи подчеркивают, что при серьезных приступах аллергии важно вовремя обратиться к врачу. Такие реакции бывают, в частности, после укусов насекомых — возникает большой отек, который не проходит даже в течение суток, наблюдается лихорадка и озноб, опухают лимфоузлы. При появлении подобных симптомов нужно срочно вызывать скорую.

Ранее врач оценила эффективность фильтров-затычек для носа от аллергии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами