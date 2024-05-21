Россиянам объяснили, почему дорожают роллы

Введение санкций против России и удорожание логистики привели к росту цен на суши и роллы в стране, рассказала RuNews24 исполняющая обязанности заведующего кафедрой менеджмента в гостиничном и ресторанном бизнесе университета «Синергия» Ольга Деревянкина.

Она также отметила, что эти факторы стали причиной роста цен на ингредиенты для приготовления блюда. В частности, цены на рыбу и морепродукты подскочили на 50-60%, уточнила эксперт.

«Помимо этого, присутствуют и причины урожайности. Например, цена на нори, основного ингредиента роллов, выросла практически на 100%. Это как раз связано с плохим урожаем в Южной Корее», — добавила Деревянкина.

По ее словам, представителям ресторанного рынка в России приходится поднимать цены на роллы, чтобы сохранить рентабельность бизнеса и не уменьшать порции блюд. Специалист добавила, что в случае сохранения такого высокого санкционного давления тенденция повышения себестоимости суши и роллов на 20-30% в год может продолжиться.

16 мая исследование сети доставки «Много лосося» и аналитического ресурса «Чек Индекс», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что средний чек заказа суши и роллов в России по результатам первого квартала составил 570 руб. Это на 9% выше, чем в прошлом году.

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