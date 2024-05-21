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Мать спасшегося от медведей россиянина: «Его трясло даже на следующий день»

360.ru: мать жителя Башкирии, спасшегося от медведей, рассказала о его состоянии

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Житель Башкирии, который смог спастись от медведей, в момент нападения сохранил самообладание, однако все равно сильно испугался, что впоследствии сказалось на его состоянии. Его мать рассказала 360.ru, что, хотя парень не получил никаких ранений, на следующий день после происшествия он еще не отошел от случившегося.

«Он просто сильно испугался. Его на следующий день еще трясло», — сообщила женщина.

По ее словам, медведица уже начала рычать на молодого человека, но после того, как он закричал, поспешила к детенышам и скрылась вместе с ними.

Напомним, на медведицу с медвежатами молодой человек наткнулся случайно во время пробежки. Он сумел сохранить самообладание и вспомнил, что отогнать хищников можно шумом и стал кричать. Спортсмен рассказал, что во время происшествия думал только о своей матери и молился.

Ранее в Югре мужчина покормил с рук медведя, который бродит по городу пятые сутки.

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