Россиянам рассказали, как защитить от мошенников аккаунт на «Госуслугах»

В России участились случаи «угона» мошенниками аккаунтов россиян на портале «Госуслуги». Злоумышленники действуют по-разному, в том числе предлагают запись на флюорографию по ОМС и другие услуги. Защитить свои аккаунты на разных ресурсах можно с помощью двухфакторной аутентификации, рассказал 360.ru эксперт по безопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Мошенники в основном используют похожие методы обмана, лишь немного их меняя, отметил Ульянов и призвал не верить никаким сообщениям посторонних людей.

«Не обязательно, что-то связанное с ОМС, но это могут быть различные вещи. То, что актуально и пользуется спросом. Например, немало мошенничеств связано с проверкой счетчиков. Много схем связано со скидками, акциями, распродажами», — привел пример эксперт.

Защите аккаунта на «Госуслугах» следует посвятить время, так как его «угон» грозит владельцу кредитами и прочими последствиями, подчеркнул Ульянов. Также он призвал защитить личную почту, к которой привязываются аккаунты на других сервисах, и учетные записи в интернет-банках. Повысить безопасность можно с помощью двухфакторной аутентификации. Кроме того, Ульянов посоветовал проверять настройки аккаунта на предмет появления подозрительных разрешений.

С незнакомцами лучше лишний раз не вступать в разговор – будь то звонок или переписка, подчеркнул специалист.

Напомним, юристы предупреждали, что мошенники могут разыгрывать настоящие театрализованные представления для доступа к аккаунтам на «Госуслугах». Такой обман чаще всего начинается со звонка от якобы сотового оператора.

Ранее сообщалось, что мошенники начали по-новому атаковать «Госуслуги» россиян.