Диетологи призвали россиян отказаться от использования микроволновок

Приготовленная или разогретая в микроволновой печи пища становится вредной и даже опасной для здоровья человека, уверена диетолог Полина Журавлева. Быстрое повышение температуры еды микроволнами меняет структуру продукта, к примеру, в мясе активно начинают выделяться канцерогены, заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Совсем недавние эксперименты доказали, что из-за микроволновок в нашем организме скапливается акриламид, который является одним из самых страшных канцерогенов», — утверждает Журавлева.

Вред от микроволновок, по мнению диетолога, подтверждается тем, что во многих странах от них начинают отказываться, убирать из ресторанов и гостиниц. Также Журавлева сослалась на исследования швейцарского ученого Ханса Хертеля, который, по ее словам, доказал, что микроволновое тепло уничтожает видимые молекулы.

«Они превращаются в жидкость, но это не вода, и она уничтожает все на своем пути. Вплоть до сердечно-сосудистой системы», — заявила специалист, добавив, что сама после изучения данных исследователей отказалась от микроволновок в пользу разогретой на сковороде пищи.

Напомним, врачи в беседе с «Газетой.Ru» отмечали, что в микроволновке нельзя разогревать еду в пластиковой посуде и непригодных для этого контейнерах, так как из подобного материала выделяется бензол, который приводит к возникновению мутаций и повреждению ДНК.

Врачи ранее рассказали, может ли нагревание еды в микроволновке навредить здоровью.