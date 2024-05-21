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Россиянам объяснили, как отличить настоящий мед от подделки в домашних условиях

Пчеловод Капунин: йод поможет отличить настоящий мед от подделки

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Freepik.com

Качество меда можно проверить в домашних условиях, для этого, например, можно нанести две-три капли продукта на листок белой бумаги. Об этом «Москве 24» рассказал председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин.

«Если вокруг образуется водное пятно, это не совсем зрелый мед — там повышенный процент влаги. Если развести его в стакане с водой, он должен раствориться без остатка. Осадок — признак некачественного меда. Можно в этот раствор добавить капельку йода. Если жидкость посинела, значит, в составе присутствует крахмал и это не совсем мед», — отметил эксперт.

Помимо этого, провести тест на определение содержания воды в меде можно с помощью хлеба. Если макнуть его в мед и он останется твердым и не размякнет, тогда продукт является натуральным, пояснил Капунин. Однако он уточнил, что данные методы не дают стопроцентную точность натуральности меда, но могут стать сигналом, что перед вами сомнительный товар.

Председатель «Общественной потребительской инициативы», зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов до этого говорил, что мед не стоит покупать вблизи дорог, а также на непроверенных ярмарках и с рук, потому что в этом случае есть риск нарваться на подделку.

Ранее россиянам рассказали, сколько меда можно съедать в день.

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