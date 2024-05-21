Россиянам объяснили, где опасно покупать мед

Мед не стоит покупать вблизи дорог, а также на непроверенных ярмарках и с рук, потому что это может быть рискованно. Об этом «Москве 24» рассказал председатель «Общественной потребительской инициативы», зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

Он уточнил, что более 60% продаваемого в России меда — это подделка. Недобросовестные продавцы могут предлагать разбавленный продукт или выдавать один сорт меда за другой, предупредил Павлов.

«Единственный критерий, по которому можно выбирать место покупки, – близость к производителю. В идеале нужно покупать мед на фабрике или в магазине при пасеке», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, по его словам, риск наткнуться на подделку ниже на специально организованных ярмарках меда или в обычном магазине. В случае, если вы купили некачественный мед, можно обратиться к производителю и продавцу и потребовать компенсацию стоимости и морального вреда, отметил Павлов. Можно также написать жалобу в Роспотребнадзор, однако, факт подделки нужно будет доказать документально, заключил он.

Пчеловод, председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин до этого говорил, что в домашних условиях невозможно точно определить качество купленного меда, сделать это можно только лабораторным путем.

Ранее россиянам рассказали, сколько меда можно съедать в день.