Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, где опасно покупать мед

Глава ОПИ Павлов: мед не стоит покупать с рук и возле дорог

close
100%
Freepik

Мед не стоит покупать вблизи дорог, а также на непроверенных ярмарках и с рук, потому что это может быть рискованно. Об этом «Москве 24» рассказал председатель «Общественной потребительской инициативы», зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

Он уточнил, что более 60% продаваемого в России меда — это подделка. Недобросовестные продавцы могут предлагать разбавленный продукт или выдавать один сорт меда за другой, предупредил Павлов.

«Единственный критерий, по которому можно выбирать место покупки, – близость к производителю. В идеале нужно покупать мед на фабрике или в магазине при пасеке», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, по его словам, риск наткнуться на подделку ниже на специально организованных ярмарках меда или в обычном магазине. В случае, если вы купили некачественный мед, можно обратиться к производителю и продавцу и потребовать компенсацию стоимости и морального вреда, отметил Павлов. Можно также написать жалобу в Роспотребнадзор, однако, факт подделки нужно будет доказать документально, заключил он.

Пчеловод, председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин до этого говорил, что в домашних условиях невозможно точно определить качество купленного меда, сделать это можно только лабораторным путем.

Ранее россиянам рассказали, сколько меда можно съедать в день.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами