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В Химках пьяная мать бросила младенца на скамейке и ушла домой

В Подмосковье плачущего младенца нашли на скамейке возле жилого дома

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Shutterstock

В Химках сотрудники Росгвардии нашли во дворе жилого дома младенца, плачущий ребенок лежал на скамейке. Об этом сообщает Telegram-канал Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии патрулировали улицы, их внимание привлек громкий детский плач. Росгвардейцы обнаружили, что на скамейке во дворе жилого дома лежит младенец, рядом с ним находился мужчина, который никак не реагировал на беспокойство ребенка.

Россиянин рассказал, что это младенец его знакомой, пьяная женщина вышла с ним на прогулку, оставила сына на скамейке и вернулась домой. Стражи правопорядка отогрели 10-месячного мальчика в служебном автомобиле и вызвали скорую помощь. Ребенка вместе с сопровождающим доставили в отдел полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Истре нашли коляску с плачущим ребенком. Младенца обнаружили прохожие, младенец находился в коляске, возле нее лежали родители, мужчина и женщина находились без сознания. По словам очевидцев, мать и отец находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По факту обнаружения младенца возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию малолетнего, ребенка госпитализировали. Обстоятельства, при которых ребенок оказался в опасности, устанавливаются.

Ранее в московском парке в пакете обнаружили новорожденного ребенка.

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