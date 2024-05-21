Россияне ответили, как давно они встретили своего лучшего друга

Треть (35%) россиян встретили своего лучшего друга еще в школе и сохранили эту дружбу и во взрослом возрасте, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,4 тыс. человек.

«У меня есть друг со школы, мы теперь живем в разных городах. Но я точно знаю — таких больше нет и не будет», — поделился участник опроса.

Еще 13% респондентов ответили, что смогли обрести лучшего друга немного позже — в студенческое время, 20% — уже во взрослом возрасте. Некоторых свела работа, других — хобби или дети.

Оставшиеся 35% опрошенных россиян отметили, что у них нет лучшего друга. Кто-то из них отметил, что им хватает семьи, другие признались, что они потеряли лучшего друга или со временем разошлись с ним в интересах.

«Все меньше друзей, все больше разочарований, к сожалению», — отметил респондент.

Американские ученые из Университета штата Айдахо до этого узнали, какие качества считаются наиболее ценными в дружбе. Результаты показали, что верность, надежность и честность оказались самыми важными чертами при выборе друзей. Ради них участники были готовы пренебречь эмоциональным интеллектом, готовностью прощать и даже добросовестностью при возврате долгов.

Ранее стало известно, как работодатели относятся к дружбе между сотрудниками.