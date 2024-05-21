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Россияне рассказали, как они справляются с трудоголизмом

RT: треть россиян считают себя трудоголиками и предпочитают планировать отдых

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Freepik.com

Почти треть россиян (31%) считают себя трудоголиками, причем большинству из них это никак не мешает – об этом заявили 53% участников соответствующего исследования. Справиться с трудоголизмом, заранее планируя свой отдых, пытаются 55% респондентов, приводит RT результаты опроса.

Порядка 36% россиян рассказали, что с трудоголизмом сталкиваются периодически, причем среди них больше женщин (40% против 31%). Еще 33% опрошенных к трудоголикам себя не относят.

Проблемой проявления трудоголизма считают 10% россиян, еще 37% признались, что сталкиваются с проблемами из-за чрезмерной потребности в работе. Чаще всего об этом говорят представители банковской сферы и торговли.

Помимо планирования отдыха, трудоголики пытаются справиться с проблемой за счет жестких временных рамок на работу (37%), запрета на проверку рабочей почты (31%). От выполнения большого числа задач отказываются 20% опрошенных, еще 12% рассказали, что стараются ограничивать свое время на использование гаджетов.

Всего в исследовании сервиса «Работа.ру» участвовали более 3,5 тыс. россиян.

До этого специалисты выяснили, что большинство россиян положительно относятся к трудоголизму, причем многие признались, что сочтут за комплимент, если их назовут трудоголиком (52%).

Ранее россиянам объяснили, чем опасны регулярные переработки.

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