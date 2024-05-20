Пенсионеров предупредили о новой мошеннической схеме

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана, чтобы заполучить личные данные пенсионеров. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Мингосуправления Московской области.

«Мошенники звонят пожилым людям и представляются сотрудниками Социального фонда России (СФР). Они заявляют, что у пенсионера был обнаружен неучтенный стаж и предлагают оформить заявление на увеличение пенсионных выплат. Для этого они говорят назвать им код из СМС. После этого мошенники получают доступ к мобильному банку жертвы или к аккаунту на портале госуслуг», — сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты напоминают, что настоящие работники СФР никогда не просят продиктовать им код из СМС. Услышав такое требование, рекомендуется сразу прервать общение и связаться с организацией по официальному номеру.

Генеральный директор компании SafeTech Денис Калемберг до этого рассказал, что мошенники начали обманывать россиян с помощью новой схемы — они предлагают жертвам пройти флюорографию в поликлинике за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

Эксперт рассказал, что звонящий предлагает выбрать поликлинику и записаться на прием, а для подтверждения этого просит назвать код из СМС. Мошенникам он может потребоваться, чтобы осуществить транзакцию по списанию средств с банковской карты жертвы.

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