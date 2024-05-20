«Уголовный кодекс лучше»: в Госдуме не одобрили идею закона о домашнем насилии

В России нет необходимости принимать отдельный закон о домашнем насилии, так как все необходимые нормы уже прописаны в Уголовном кодексе, убеждена председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Действующее законодательство уже защищает граждан от всех форм насилия, а отдельный закон будет лишь повторять уже действующие нормы, заявила она в беседе с НСН.

Так она прокомментировала слова депутата Владислава Даванкова о разработке федеральной программы по защите женщин от домашнего насилия. Рассчитывать на защиту в одинаковой степени должны как мужчины, так и женщины, заявила парламентарий.

«У нас есть Уголовный кодекс, который обязывает наказывать любого насильника. У нас нет отдельного закона о насилии, но все нормы Уголовного кодекса рассчитаны как раз на то, чтобы за психическое и физическое насилие насильник нес наказание», — заявила она.

Необходимость закона о домашнем насилии, по ее мнению, объясняется желанием принять такой же документ, «как у всех». При этом насилие в доме не отличается от насилия на улице и должно одинаково наказываться, считает Останина. Она призналась, что пока не видела документа Даванкова, сообщив, что на сегодняшний день депутаты не рассматривают никаких законопроектов на эту тему.

«Если это будет повтор того, что есть в УК, я не вижу смысла. Если будет какое-то новшество, которое заслуживает поддержки, почему же нет? Посмотрим», — заключила Останина.

Напомним, Даванков проблему домашнего насилия назвал «настоящей катастрофой», подчеркнув, что «в новости попадают только избиения знаменитостей или откровенная жесть», а «сотни тысяч случаев остаются без внимания». Останина до этого заявляла, что россияне не поддержат такой закон.

МИД Казахстана ранее отозвал из ОАЭ дипломата из-за обвинений его жены в домашнем насилии.