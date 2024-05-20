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Россияне рассказали о своей продуктивности в летнее время

Rambler&Co: у 49% россиян летом снижается эффективность труда

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Чуть меньше половины (49%) россиян отмечают у себя снижение эффективности летом, а у 51% производительность остается неизменной, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co, аналитики которого решили выяснить, становятся ли россияне ленивее в теплое время года.

Более половины (55%) тех, кто больше ленится летом, объясняют это плохой переносимостью жары, а 35% — манящей на улицу хорошей погодой. Также у 6% в теплое время года увеличивается объем задач, 3% называют личные причины, а 1% — недостаток интересных задач на работе.

Также 61% тех, кто не испытывает летом снижение продуктивности, связывают лень со своим настроением, 31% отмечают, что не чувствуют прокрастинации, а у 8% она возникает в другие времена года.

Больше половины респондентов (65%) назвали утро и первую половину дня самыми эффективными часами, 21% — вечер, а 7% — ночь и послеобеденное время.

Также аналитики Rambler&Co выяснили, как россияне борются с ленью летом. Чуть больше трети (34%) дают себе отдохнуть, 21% занимаются другими задачами, 18% делают перерывы на сон, 10% едят мороженое, 8% выбирают спорт, а 7% строго планируют свои задачи.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 3 по 13 мая 2024 года. Всего в нем приняло участие 17 487 интернет-пользователей.

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