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Закопанного заживо пожилого мужчину спасли спустя четверо суток после нападения

Daily Mail: в Молдавии спасли закопанного заживо пожилого мужчину

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Depositphotos

В Молдавии полицейские спасли закопанного заживо пенсионера, когда работали на месте преступления. Об этом сообщает Daily Mail.

Стражи порядка осматривали дом пожилой женщины, на которую было совершено жестокое нападение, и услышали приглушенные стоны, доносившиеся из-под земли. Полицейские заметили яму, присыпанную землей, в ней был обнаружен избитый 62-летний мужчина.

Пострадавшего госпитализировали, он рассказал, что на него напал 18-летний племянник. Пенсионер распивал с юношей спиртные напитки, между ними возникла ссора, в ходе которой молодой человек избил и закопал мужчину заживо. Под землей пострадавший провел четверо суток. Подозреваемый в нападении задержан.

До этого сообщалось, что россиянин закопал знакомого, заподозрив его в краже соленого сала. 34-летний ранее неоднократно судимый мужчина заподозрил приятеля в краже куска соленого сала. Россиянин зверски избил знакомого и запер его в подвале. Обнаружив, что приятель не выжил, мужчина спрятал его в выгребной яме уличного туалета.

Ранее мать заживо закопала ребенка во дворе дома, младенец провел под землей шесть часов.

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