Эксперт объяснил, как меняется поведение попавшего в секту человека

У попавшего в секту человека резко меняется характер, а в некоторых ситуациях он начинает вести себя странно и даже иррационально, рассказал исследователь современного сектантства, доктор философии, профессор ПСТГУ Александр Дворкин. Важно вовремя обращать внимание на такие изменения, чтобы успеть оказать помощь, подчеркнул он в интервью Общественной Службе Новостей.

«Иногда бывает, что человек меняется тотально, а иногда в каких-то вещах он вроде продолжает себя вести разумно, а в других совершенно утрачивает какой-либо здравый смысл», — отметил Дворкин.

У попавшего в секту человека также неожиданно появляется большое количество новых знакомых, а со многими старыми друзьями он резко обрывает связь. Также сектант очень болезненно относится к критике в адрес своего увлечения, реакции иногда могут быть неадекватными.

Важный признак — это именно неестественное для человека поведение, при этом он замыкается в себе и часто где-то пропадает либо сидит в интернете. Причем он может как молчать о своем увлечении, так и пытаться привлечь в секту сторонников и проповедовать.

«Это, естественно, не будет называться сектой, это будет называться «наша церковь», «наша организация», «наша школа», «наш круг друзей» — как угодно, — объяснил Дворкин. — Он будет говорить, какое это удивительное и особенное место, как всем стоит туда прийти».

Если люди будут относится к рассказам сектанта со скептицизмом, задавать вопросы, то он будет раздражаться и нервничать, добавил эксперт. По его словам, это важное отличие от человека, который становится последователем традиционной религии — в этом случае он будет спокойно и с желанием отвечать на вопросы, просить задавать их еще, не проявляя раздражения и не демонстрируя какие-либо резкие перемены в характере.

Напомним, недавно в Ульяновской области арестовали основателя секты «Царская империя» Леонида Власова и его помощников. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

В Москве ранее задержали членов китайской секты, которых подозревают в связях с Госдепом США.