Охранники избили отдыхающего на пляже в Сочи и попали на видео

На пляже в Сочи охранники избили отдыхающего и попали на видео. Об этом сообщает Telegram-канал »ЧП Сочи».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 19 мая на пляже «Мандарин». Сотрудники охранной фирмы избили мужчину, толкая его к лавке. При этом они оскорбляли отдыхающего.

Один из охранников ударил мужчину кулаком в лицо. После этого отдыхающий упал и ударился головой о деревянную лавку.

Отмечается, что других отдыхающих возмутило произошедшее. Они потребовали, чтобы правоохранительные органы разобрались в ситуации.

УВД по городу ГУ МВД России региона сообщает, что по факту произошедшего сообщений в полицию не поступало. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку, детали и обстоятельства конфликта уточняются. По ее результатам будет принято решение в установленном законом порядке.

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