Родителям объяснили, как настроить школьника на успешную сдачу ЕГЭ и ОГЭ

В период сдачи ОГЭ и ЕГЭ родителям важно создать психологически комфортную обстановку для школьников дома, чтобы они могли настроиться на позитивные мысли. Об этом «Москве 24» рассказала психолог семейного центра «Преображение» Марина Волкова.

По ее словам, для этого стоит окружить подростка уютом, теплом и поддержкой, а также стараться избегать упреков, нравоучений и конфликтов. Перед экзаменами эксперт советует также освободить ребенка от рутины домашних дел и обсуждать с ним его успехи, трудности и переживания. Она напомнила, что главный страх выпускников — провалить экзамен, поэтому стоит заранее обговорить все возможные сценарии их будущего и предупредить, что вслед за плохими результатами не последует наказания.

«Проговорите вместе различные варианты, в том числе как будете действовать в случае не слишком удачных результатов. Однако общий настрой, который вы передаете подростку, обязательно должен быть позитивным. Дети будут это чувствовать, и вера в себя прибавит им сил, защитит от стресса. <...> Расставляйте акценты правильно: «Экзамены — это очень важно, но если что-то пойдет не так — это не катастрофа, мы справимся», — отметила Волкова.

Автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский до этого рассказал «Газете.Ru», что гиперопека родителей может мешать школьникам нормально готовиться к ЕГЭ и навредить психике.

Ранее российские школьники рассказали, как чувствуют себя перед ЕГЭ.