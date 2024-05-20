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Биолог рассказал, каких животных стоит опасаться в лесах Москвы и области в мае

Биолог Глазков: лоси в лесах Москвы и области могут вести себя агрессивно в мае

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Наиболее агрессивно в лесах Москвы и области в мае могут себя вести лоси, лисы, совы и гадюки. Об этом «Москве 24» рассказал биолог Павел Глазков.

По его словам, на территории региона уже появились лосята, к которым не стоит приближаться, поскольку мать может очень агрессивно защищать своего детеныша. Если человек заметил лосиху или ее детенышей во время прогулки, лучше отступить и не привлекать к себе внимание, уточнил эксперт. При нападении животного важно снять куртку и поднять вещь над головой максимально высоко, чтобы увеличиться в размере, а после — постепенно отходить назад.

Помимо этого, в лесах можно встретить лисят, однако, и с ними не стоит взаимодействовать, продолжил Глазков. Он уточнил, что при укусе животного может произойти заражение крови. Еще одна опасность — гадюка обыкновенная.

«Гадюка не агрессивная, но способна за себя постоять, если потянуть ее за хвост или взять в руку. Конечно, она может укусить. Реакция у нее стремительная», — предупредил биолог.

В подмосковных лесах также можно заметить маленьких совят. Если взрослая сова почувствует, что птенцу угрожает опасность, она тоже может напасть на человека, заключил специалист.

До этого эксперты при встрече с гадюкой на даче советовали не делать резких движений и дать змее возможность спокойно уползти. По их словам, змея при встрече с человеком постарается уползти, однако может укусить, есть схватить ее, наступить или загнать в угол.

Ранее сообщалось, что в Башкирии дикий зверь загнал россиянку на дерево в лесу.

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