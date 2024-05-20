В Красноярском крае рыбак застрял на острове на середине реки

В Минусинском районе Красноярского края рыбака на резиновой лодке вынесло течением на остров посреди реки. Об этом сообщает пресс-служба Минусинского поисково-спасательного отделения.

Инцидент произошел на реке Туба, резиновую лодку с 44-летним мужчиной отнесло течением на остров. Он не смог выбраться самостоятельно и связался со спасателями.

На помощь мужчине выдвинулись специалисты Минусинского поисково-спасательного отделения. Они отправились на место и эвакуировали мужчину на берег, медицинская помощь ему не понадобилась.

До этого сообщалось, что в Самарской области на реке Волга потеряла управление резиновая лодка, в которой находились двое детей и двое взрослых. Судно относило все дальше от берега. На место выдвинулся спасательный катер. В ходе проведения поисковых работ дрейфовавшая по течению лодка была обнаружена. Терпящее бедствие судно отбуксировали к береговой линии. Пострадавших нет.

Ранее в Тульской области мужчину ударило током на рыбалке.