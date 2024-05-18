В одном из районов Якутии ввели режим ЧС

В пресс-службе правительства Якутии заявили, что режим чрезвычайной ситуации введен в Намском районе, где в результате прохождения паводка на реке Лене фиксируются подтопления. Об этом сообщает ТАСС.

В правительстве региона подчеркнули, что в районе осуществили расстановку и распределение группировки спасателей.

По словам министра по делам ГО и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрия Лепчикова, в результате повышения уровня воды в восьми сельских поселениях вода подступила в 175 дворовых территориях с населением в 597 человек.

До этого глава Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале сообщил, что в Тобольске, Тобольском и Уватском районах ожидаются близкие к рекордным значения уровня воды в реке Иртыш.

В апреле в России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения были и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее пассажирка утонувшей под Самарой лодки пожаловалась Путину.