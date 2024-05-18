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В Новой Каледонии из-за погромов возникли проблемы со здравоохранением

В Новой Каледонии ситуация со здравоохранением близка к «очень критической»

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Lilou Garrido Navarro Kherachi/Reuters

Ситуация в системе здравоохранения Новой Каледонии, французской заморской территории в Тихом океане, приближается к «очень критической» из-за баррикад, выстроенных сторонниками независимости острова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местного правительства.

«Ситуация становится очень критической в плане как медицинского оборудования, так и оказываемой помощи и медперсонала. Вся сложность заключается в транспортировке оборудования и персонала из-за различных баррикад на дорогах», – говорится в сообщении.

На данный момент медицинские учреждения проводят учет имеющихся у них запасов лекарств и кислорода, 18 мая по воздуху из континентальной Франции должны быть доставить запасы крови, сообщили власти.

Отмечается, что медики работают на износ, бригады трудятся без смен, поскольку часть сотрудников не может добраться до работы.

Накануне прокурор Ив Дюпа заявил, что во Франции запущено официальное расследование в отношении зачинщиков беспорядков в Новой Каледонии. Он также отметил, что за время беспорядков полицией были задержаны 163 человека.

Захарова прокомментировала протесты в Новой Каледонии.

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