В России появилась страховка от кибератак и экорисков

СберСтрахование запустило новый вид страховки, объединяющий в себе защиту от кибератак и экологическую ответственность, сообщает пресс-служба Сбера.

Оформить страховку могут любые компании, а предприятия с подтвержденным ESG-рейтингом получат льготный тариф со скидкой 25%.

«Перехват контроля над оборудованием предприятий может привести к сбоям и, как следствие, выбросам опасных веществ в окружающую среду. Именно для поддержки бизнеса в подобных ситуациях мы разработали полис Cyber ESG», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Страховка включает выплаты в случае утраты информационных систем и имущества, причинения вреда третьим лицам и окружающей среде, а также компенсацию расходов из-за утечки данных.

«Мы рассчитываем, что новая программа будет высоко оценена компаниями, которые активно следуют ESG повестке, и мы готовы поощрять их ответственный подход к работе льготным тарифом», — добавил Вестеровский.

Страховая сумма составит от 1 до 20 млн рублей.