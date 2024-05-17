Пятиклассник выпал из окна российской школы и попал в больницу в тяжелом состоянии

В Симферополе мальчик выпал из окна школы и попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на министерство образования, науки и молодежи Крыма сообщает Telegram-канал «Крым 24».

По информации Telegram-канала, в одной из школ города пятиклассник выпал из окна. Информации о том, при каких обстоятельствах это произошло, не поступало.

Пострадавшего мальчика госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии Республиканской детской клинической больницы. Врачи оценили его состояние как тяжелое, но стабильное.

«Пациент получает необходимое лечение, угрозы жизни нет», — рассказали в Минздраве региона, передает «Крым 24».

Следователи совместно со специалистами министерства образования проводят проверку по факту произошедшего. Прочие детали на данный момент не уточняются.

Ранее ребенок выпал с третьего этажа российской школы из-за старого окна.