Россиянка сделала операцию по увеличению ягодиц и попала в больницу с заражением

Врачи Видновской больницы спасли местную жительницу, у которой начались серьезные осложнения после пластической операции на ягодицах. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Пациентка обратилась к врачам с жалобами на пульсирующие боли в верхней части бедра и высокую температуру. Она пояснила, что ранее она сделала липофилинг ягодиц — медики из частной клиники пересадили ей часть жировой ткани из живота в ягодицы. Из-за появившейся инфекции у женщины раздуло левое бедро, появился отек размером 20х15 см.

«В ходе экстренной операции хирурги удалили из бедра 31-летней пациентки почти 2 литра гноя с примесью закаченного жира», — рассказали врачи.

По словам медиков, помощь была оказана пациентке вовремя. Ее выписали домой, визуальных дефектов на бедре после операции, кроме тонкого шрама, не осталось.

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