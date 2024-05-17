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Россиянка сделала операцию по увеличению ягодиц и попала в больницу с заражением

В Подмосковье врачи спасли женщину после операции по увеличению ягодиц

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Врачи Видновской больницы спасли местную жительницу, у которой начались серьезные осложнения после пластической операции на ягодицах. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Пациентка обратилась к врачам с жалобами на пульсирующие боли в верхней части бедра и высокую температуру. Она пояснила, что ранее она сделала липофилинг ягодиц — медики из частной клиники пересадили ей часть жировой ткани из живота в ягодицы. Из-за появившейся инфекции у женщины раздуло левое бедро, появился отек размером 20х15 см.

«В ходе экстренной операции хирурги удалили из бедра 31-летней пациентки почти 2 литра гноя с примесью закаченного жира», — рассказали врачи.

По словам медиков, помощь была оказана пациентке вовремя. Ее выписали домой, визуальных дефектов на бедре после операции, кроме тонкого шрама, не осталось.

Ранее россиянам рассказали, как получить компенсацию после неудачной пластической операции.

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