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HR-эксперт объяснила, как правильно проводить видеоинтервью с работодателем

HR-эксперт Четаева: перед видеоинтервью важно уделить внимание внешности

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Shutterstock

При проведении интервью с работодателем важно уделить внимание нескольким аспектам, среди которых внешний вид, отсутствие посторонних шумов и готовность уделить собеседованию достаточно времени. Об этом в беседе с РИАМО рассказала руководитель отдела по работе с клиентами кадровой компании UTEAM Анна Четаева. Она подчеркнула, что онлайн-беседа с рекрутером — это формат делового общения и важно проявлять уважение к собеседнику.

«Первое — внешний вид кандидата. Некоторые выходят на видеосвязь в домашней одежде, что может создать впечатление неподготовленности к собеседованию. Второе — место, в котором находится кандидат. Зачастую фоновый шум отвлекает от проведения интервью», — сказала Четаева.

Она также обратила внимание, что некоторые соискатели воспринимают онлайн-интервью как быструю возможность пройти собеседование. Однако, по ее словам, важно выделить на разговор не менее 30-60 минут, чтобы подробно рассказать о профессиональном опыте и привлечь внимание HR-специалиста.

Начальник отдела организации трудоустройства специализированного центра занятости «Моя карьера» Екатерина Желябина до этого объяснила, почему рекрутер может долго не перезванивать соискателю. По ее словам, это может свидетельствовать об элементарной забывчивости или плохой организации работы.

Кроме того, причиной затяжного ответа могут быть изменения в требованиях к кандидату, о которых рекрутеры не считают нужным сообщать каждому соискателю, отметила специалист.

Ранее НR-эксперт рассказала, почему работодатели предпочитают нанимать женщин.

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