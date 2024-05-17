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Россиянам рассказали, какие опасные болезни можно подхватить на даче

«Пятый канал»: столбняком можно заразиться на даче

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Shutterstock

Дачники могут заразиться столбняком во время работ на своем участке, споры столбнячной палочки Clostridium tetani могут находиться в почве и сохранять жизнеспособность годами. Об этом «Пятый канал» выяснил у экспертов.

Так, например, заражение может произойти, если человек наступил на ржавый гвоздь. Симптомами болезни могут быть судороги, скованность челюстных мышц, мышц спины, живота и конечностей, предупредили специалисты. Помимо этого, на даче можно заразиться токсоплазмозом, его чаще всего подхватывают при контакте с кошачьими фекалиями, в которых содержатся спорозоиты. При острой форме заболевания его симптомами могут быть высокая температура, сильный озноб, боли в мышцах и суставах, высыпания на коже и не только.

Укус животных может спровоцировать у дачников и сельских жителей бешенство, предупреждают эксперты. Укус клеща может грозить клещевым энцефалитом или боррелиозом или болезнью Лайма, заключили они.

Ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic (входит в экосистему Misty) Маргарита Широкожухова до этого рассказала «Газете.Ru», что от ежей можно заразиться бешенством и сальмонеллезом.

Ранее россиянам рассказали, каких животных стоит опасаться во время лесной прогулки.

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