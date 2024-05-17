Спрос на зарубежный отдых в России резко обогнал внутренний туризм

В России резко вырос спрос на зарубежные путешествия – динамика в этом направлении зачастую обгоняет показатели востребованности внутреннего туризма, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Чаще других стран жители страны выбирают поездки в Турцию, отметил он в беседе с НСН.

Авиакомпании фиксируют рост спроса на зарубежные направления в среднем на уровне 28–35%. До половины всех продаж приходится на Турцию. Также в рейтинге популярных направлений – ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка, Мальдивы, Египет и Куба.

«Это страны, с которыми есть прямое авиасообщение или возможность транзитного перелета. Плюс в этих странах присутствуют пакетные предложения туроператоров», — объяснил Горин такую статистику.

Постепенно восстанавливается турпоток из России также в Японию – страну с более сложной логистикой, зато с уникальными экскурсионными программами. Из новинок – групповые заезды, которые в эту страну появились лишь недавно, отметил вице-президент РСТ. Что касается стоимости отдыха в Японии, то многое здесь зависит от курса валют. Причем порядка 50–70% от цены на отдых в этой стране приходится именно на авиаперелет, заключил Горин.

Напомним, по данным АТОР в этом году россияне стали чаще активнее путешествовать в страны «дальнего» зарубежья. Отмечается, что по итогам первого квартала текущего года турпоток в 20-ку самых популярных направлений вырос на 16,2% год к году и составил 2,972 млн поездок.

Ранее стало известно о планах России и Китая увеличить турпоток.