Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область

Несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, с утра 17 мая село Грузское Борисовского района атаковали украинские дроны. Всего они сбросили четыре взрывных устройства, одно из которых не сдетонировало. В результате повреждено два транспортных средства. Мирные жители не пострадали.

В селе Веселая Лопань Белгородского района БПЛА влетел в частное жилое домовладение. В результате взрыва повреждены забор и хозпостройка. Никто не пострадал.

⠀

Гладков призвал жителей внимательно ознакомиться с памяткой, которую он прикрепил к публикации, «Запомните сами и обучите детей алгоритму действий при угрозе атаки БПЛА. Берегите себя и своих близких», — написал он.

В течение прошедшей ночи российские военные с помощью сил противовоздушной обороны (ПВО) пресекли ряд попыток ВСУ совершить террористические атаки с помощью беспилотников и безэкипажных катеров по объектам на территории регионов России.

Так, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 51 дрон над территорией Крымского полуострова, 44 БПЛА в Краснодарском крае, шесть беспилотников над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области. Всего над российскими регионами было уничтожено 102 дрона.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.