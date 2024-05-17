Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

Погода в предстоящие выходные порадует жителей и гостей столицы – будет солнечно и тепло, осадков не ожидается. Об этом синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал в беседе с RT.

Благоприятные погодные условия в Москве установятся на фоне области высокого давления – прогнозируется 755 мм ртутного столба. Будет небольшой ветер скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит 5-7 градусов тепла в столице и от 3 до 8 градусов выше нуля по области.

Днем воздух в городе прогреется до 18-20 градусов тепла, в регионе будет от 16 до 20 градусов выше нуля.

«Москва будет одним из самых теплых мест всей области», — заключил Ильин.

Напомним, метеорологи отмечают, что в ближайшее время от Москвы отойдет зона осадков холодного фронта, благодаря чему и прогнозируется теплая погода. при этом по-прежнему температура воздуха будет ниже нормы примерно на 1-1,5 градуса.

Ранее сообщалось, что нескольким российским предприятиям грозит банкротство из-за майских заморозков.