Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

Синоптик Ильин: в выходные в Москве будет солнечно и тепло

close
100%
Авилов Александр/Агентство «Москва»

Погода в предстоящие выходные порадует жителей и гостей столицы – будет солнечно и тепло, осадков не ожидается. Об этом синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал в беседе с RT.

Благоприятные погодные условия в Москве установятся на фоне области высокого давления – прогнозируется 755 мм ртутного столба. Будет небольшой ветер скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит 5-7 градусов тепла в столице и от 3 до 8 градусов выше нуля по области.

Днем воздух в городе прогреется до 18-20 градусов тепла, в регионе будет от 16 до 20 градусов выше нуля.

«Москва будет одним из самых теплых мест всей области», — заключил Ильин.

Напомним, метеорологи отмечают, что в ближайшее время от Москвы отойдет зона осадков холодного фронта, благодаря чему и прогнозируется теплая погода. при этом по-прежнему температура воздуха будет ниже нормы примерно на 1-1,5 градуса.

Ранее сообщалось, что нескольким российским предприятиям грозит банкротство из-за майских заморозков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами