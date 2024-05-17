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Российского учителя труда заподозрили в развращении мальчиков

Baza: в Череповце учителя труда заподозрили в развращении мальчиков

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Depositphotos

В Череповце школьного учителя труда заподозрили в развращении мальчиков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, следствие придерживается мнения, что 21-летний учащийся четвертого курса университета и по совместительству преподаватель труда в одной из городских школ занимался развращением школьников. Учителя подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении двух мальчиков из 6-го и 8-го классов.

Сообщается, что 16 мая преподавателя задержали сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях.

До этого ранее судимого россиянина обвинили в совращении мальчиков. Официальные представители пострадавших заявили, что россиянин заманивает к себе домой детей в возрасте 11–12 лет, где домогается их. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее неизвестный совращал семилетнюю девочку в Петербурге, присылая ей фото.

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