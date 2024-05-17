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Запрет на строительство малогабаритного жилья в Москве призвали смягчить

Аналитик Киевский: квартиры площадью до 28 кв. м нужно оставить для молодежи

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Циан

В Москве действительно наблюдается переизбыток квартир и студий площадью менее 28 «квадратов», что плохо влияет на инфраструктуру. Однако вместо полного запрета на строительство такого жилья лучше просто снизить его долю до 10–15%, оставив варианты для молодежи, заявил 360.ru доктор технических наук, эксперт по градостроительной политике Илья Киевский.

Напомним, в Москве ввели ограничение на строительство малогабаритного жилья площадью менее 28 кв. м. в документе Москомэкспертизы подчеркивается, что термин «студия» не является видом жилого помещения по Жилищному кодексу РФ. Киевский в целом одобрил это решение, но призвал проявить меньшую категоричность.

«На мой взгляд, эта идея правильная, но и какой-то минимальный набор студий и квартир меньше 28 квадратов стоит сохранить», — отметил он.

Уменьшение площади продаваемых квартир наблюдается уже давно – к примеру, если 10 лет назад россияне покупали большие «двушки» и «трешки», то сейчас для среднего класса площадь квартир стала в разы меньше, пояснил Киевский.

Что касается плюсов запрета на строительство малогабаритного жилья, то такие маленькие студии и «однушки» плохо влияют на социальную, транспортную и инженерную инфраструктуры, объяснил аналитик. По его мнению, в случае отказа от такого формата жилья в России нужно будет возродить рынок аренды для молодежи в рамках ее поддержки.

Риелторы ранее оценили последствия запрета на малогабаритное жилье в Москве.

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