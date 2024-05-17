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Врач рассказала, чем опасен гематоген

Врач Соломатина: гематоген может спровоцировать сахарный диабет

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Depositphotos

Гематоген может привести к набору лишнего веса, если употреблять его в неконтролируемых количествах. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Гематоген совершенно свободно продается в аптеках. Это вкусный батончик, который хочется есть без остановки, как шоколадку. Но нужно понимать, что он может быть очень вреден. <...> Гематоген сам по себе очень калорийный, там много сахара. Это и лишний вес, и подкормка условно-патогенной микрофлоры», — уточнила врач.

Она добавила, что еще одним негативным эффектом может быть развитие инсулинорезистентности и сахарного диабета. Помимо этого, этот продукт может спровоцировать повышение уровня железа в крови и привести к его избытку в организме. По словам Соломатиной, в этом случае человек может испытывать слабость, утомляемость, головокружение, спутанность сознания и раздражительность.

Врач-терапевт Надежда Чернышова до этого говорила, что перед употреблением гематогена важно проконсультироваться со специалистом. По ее словам, стоит также сдать анализы и определить уровень ферритина в крови.

Ранее врач развеял миф о пользе гематогена.

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