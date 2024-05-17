Сомнологи объяснили преимущества «сов» над «жаворонками»

Современный график жизни выстроен скорее в пользу людей с хронотипом «жаворонка». По этой причине им легче работать, чем «совам», так как они рано засыпают и к утру чувствуют себя бодрее. Однако у «сов» есть важное преимущество – они имеют возможность развлекаться, в том числе после работы, считает член правления Ассоциации сомнологов, врач-сомнолог Павел Кудинов.

Принятый в обществе режим нельзя считать несправедливым, заявил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Все развлекательные передачи и программы у нас вечером, в послерабочее время, и их смотрят «совы». «Жаворонки» лишены этой возможности, потому что они в это время уже хотят спать», — объяснил Кудинов.

Важным он также назвал тот факт, что «совы» больше приспособлены к разным социальным активностям, преимущественно проходящим по вечерам – они не чувствуют сонливости, более бодры и активны в это время. Поэтому, хотя рабочий ритм ориентирован на «жаворонков», развлекательная индустрия подстроена именно под «сов», подчеркнул сомнолог.

Напомним, он также отмечал, что в зависимости от хронотипа люди не только по-разному выстраивают график сна и бодрствования, но и имеют различную тягу к вредным привычкам. Так, «совы» чаще сталкиваются с хроническим недосыпом, что грозит низкой работоспособностью и разными заболеваниями, а также склонностью к курению и употреблению спиртного.

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