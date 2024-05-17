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Диетологи рассказали, с какого возраста детям можно пить кофе

Диетолог Королева: в раннем возрасте кофе влияет на здоровье и поведение детей

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В запрете на питье кофе для детей есть смысл, так как в слишком раннем возрасте этот напиток негативно сказывается как на здоровье, так и на поведении детей, считает диетолог Маргарита Королева. Самый ранний возраст, с которого допустимо пить этот тонизирующий напиток – 12 лет, заявила она Общественной службе новостей.

Наибольший негативный эффект кофе оказывает на детсадовцев и младшеклассников, подчеркнула диетолог.

«Стимулирующий компонент бодрящего напитка способен серьезно истощить силы ребенка. Его нервная система страдает, а сам он теряет способность адекватно воспринимать происходящие с ним события», — предупредила она.

Лишь в 12 лет можно начинать пить кофе, при этом только из маленьких чашечек и разведенный водой, отметила она.

По словам Королевой, если человек пьет кофе перед приемом пищи или сразу после него, то его организм буквально «обкрадывают», не давая витаминам и минералам из пищи усвоиться. Также этот напиток обезвоживает организм. Выпивший утром кофе ребенок в школе будет находится в состоянии полудремы и вялости, будет плохо усваивать новую информацию на занятиях, объяснила эксперт.

Напомним, депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что считает «справедливой» идею запретить продавать кофе несовершеннолетним. Он назвал этот напиток искусственным энергетиком, который вызывает привыкание и приводит к «агрессивному старению».

Врачи ранее раскритиковали предложение запретить продажу кофе детям в России.

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