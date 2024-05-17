Россиянам объяснили, как рассчитать размер будущей пенсии

Россияне могут узнать размер своей будущей пенсии. Для этого сначала необходимо выяснить, сколько удалось накопить индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Найти эту информацию можно на портале госуслуг в разделе «Работа и пенсия», объяснили RT аналитики «Авито Работы».

После определения количества ИПК нужно выяснить стоимость одного пенсионного коэффициента – в этом году, к примеру, это 133,05 рубля. Размер фиксированной выплаты в этом году установлен на уровне 8134,88 рубля. Таким образом, для выяснения размера пенсии нужно умножить количество ИПК на стоимость одного коэффициента, а затем к получившейся сумме добавить фиксированную выплату.

В качестве примера аналитики привели случай, когда человек накопил 100 ИПК. В этом случае он должен умножить эту сумму на 133,05, а затем добавить фиксированные 8134,88 рубля. Получается, что размер пенсии составит 21 439,88 рубля.

Однако это еще не все – также нужно убедиться, что соблюдаются все условия для назначения пенсии. Так, трудовой стаж должен быть не ниже 15 лет, а ИПК не менее 28,2, подчеркивают аналитики. Некоторые пенсионеры могут рассчитывать на повышенную фиксированную часть пенсии – к примеру, если они опекают недееспособных или работали на Крайнем Севере.

Если у человека не хватает стажа или ИПК для пенсии по старости, ему гарантирована социальная пенсия от государства, отметили эксперты. Однако ее можно получить лишь на 5 лет позже, чем пенсию по старости.

Помимо этого, есть корпоративная пенсия – это дополнительный источник дохода, который состоит из отчислений работодателя и негосударственного пенсионного фонда. Сотрудник в этом случае сам выбирает схему, исходя из которой будут производиться расчеты по будущим выплатам, пояснили аналитики.

Напомним, в Госдуме отмечали, что россияне при необходимости могут докупить трудовой стаж. Так, в 2024 году для этого нужно внести взнос в 50 798 рублей. Самозанятые могут купить до 15 лет стажа, остальные – до 7,5 года.

Лев Лещенко ранее раскрыл размер своей пенсии.