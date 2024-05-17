В Москве задержан вице-губернатор Алтайского края

Правоохранители задержали заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина в ходе его пребывания в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Причина задержания не называется. Отмечается, что 16 мая в правительстве Алтайского края прошли обыски.

По данным «Банкфакса», мужчина был задержан 16 мая по подозрению в мошенничестве при получении крупной денежной суммы. Уточняется, что у мужчины на руках были обнаружены 18 млн рублей, полученные от неизвестного лица.

До этого были опубликованы кадры предполагаемой передачи взятки главному кадровику МО РФ.

На кадрах заметно здание кафе «Рай», которое вместе с гостиничным комплексом принадлежит обвиняемому в даче взятки в особо крупном размере Леве Мартиросяну.

На кадрах заметно здание кафе «Рай», которое вместе с гостиничным комплексом принадлежит обвиняемому в даче взятки в особо крупном размере Леве Мартиросяну. Трехэтажное здание находится напротив Краснодарского военного училища имени генерала Штеменко.

Ранее бывшего главного кадровика Минобороны Кузнецова поместили в СИЗО «Лефортово».