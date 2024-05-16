В Подмосковье продолжается ликвидация мусорных навалов

С начала мая 2024 года сотрудники коммунальных служб Подмосковья выявили и устранили более 1,3 тыс. скоплений мусора возле контейнерных площадок, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области (ГУСТ МО).
В ведомстве отметили, что чаще всего мусорные навалы фиксировали за пределами городской территории или в частном секторе.
В ГУСТ МО напомнили, что за несоблюдение правил вывоза мусора нарушителям грозит штраф.
Больше всего нарушений зафиксировали в Коломенском округе и Домодедово.
Также за сброс мусора мимо баков или из автомобиля грозит административная ответственность.