В Подмосковье продолжается ликвидация мусорных навалов

С начала мая 2024 года сотрудники коммунальных служб Подмосковья выявили и устранили более 1,3 тыс. скоплений мусора возле контейнерных площадок, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области (ГУСТ МО).

В ведомстве отметили, что чаще всего мусорные навалы фиксировали за пределами городской территории или в частном секторе.

В ГУСТ МО напомнили, что за несоблюдение правил вывоза мусора нарушителям грозит штраф.

Больше всего нарушений зафиксировали в Коломенском округе и Домодедово.

Также за сброс мусора мимо баков или из автомобиля грозит административная ответственность.