Синоптики: на Москву надвигаются дожди и грозы

Сегодня ночью в Москве ожидаются дожди и «тихие» грозы на фоне прохождения холодного фронта. К выходным погода изменится и в столице заметно потеплеет, рассказала 360.ru метеоролог Татьяна Позднякова.

В ближайшие сутки отвечать за погоду в Москве будет холодный атмосферный фронт, из-за которого прогнозируются дожди – от небольшого до умеренного. Выпадет порядка 10-15 мм осадков, что достаточно мало, так как норма составляет 61 мм, отметила синоптик. грозы будут локальными и едва заметными, заверила она.

«На кратковременный дождь этот холодный фронт способен, и не исключено, с вероятностью 50%-70%, что прохождение фронта будет сопровождаться грозой. Но это будет такая тихая гроза, без порывистого ветра», — пообещала Позднякова.

До завтрашнего полудня зона осадков холодного фронта должна пройти, поэтому на выходные синоптик пообещала москвичам теплую погоду. Ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 9 градусов выше нуля, днем достигнет 20 градусов тепла.

При этом по-прежнему такая температура считается ниже нормы примерно на 1-1,5 градуса. Дожди в следующий раз после сегодняшней ночи пройдут 21 мая, но уже будут по-летнему теплыми, пообещала Позднякова.

Напомним, другие синоптики отмечают, что к концу месяца в Москве потеплеет до +25°C. По их данным, принесший аномальные холода циклон отойдет на северо-восток.

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