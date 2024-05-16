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Мэр Москвы подвел итоги проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения»

Собянин: московские школьники помогли Главархиву определить уникальные документы

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Главархив Москвы

В Москве открыли онлайн-доступ к архивным документам, которые благодаря школьникам и студентам были признаны уникальными, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Это личные дела знаменитых деятелей науки и других известных людей. Документы уникальны с точки зрения информации и внешних признаков, имеют духовную и историческую ценность», — написал Собянин.

Мэр отметил, что проект «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» был открыт в сентябре 2023 года.

Всего в конкурсном отборе приняли участие более 1 тыс. учеников 8-11-х классов и студентов колледжей. В очный этап прошли 59 ребят. Всего они изучили около 1500 личных дел ученых и деятелей культуры.

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