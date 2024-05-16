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Стали известны самые важные для россиян преимущества удаленки

RT: треть россиян считают, что у удаленки вообще нет недостатков

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Depositphotos

Треть россиян уверены, что у удаленного формата работы нет никаких недостатков – об этом заявили 31% дистанционных работников, принявших участие в соответствующем исследовании. Большинство считают главным плюсом такого режима труда возможность работать где угодно при наличии интернета (62%), передает RT результаты опроса.

Также популярным ответом на вопрос о преимуществах удаленной работы стала экономия на расходах – об этом заявили 47% опрошенных. Еще 38% признались, что на дистанте им работается спокойнее, так как их никто и ничего не отвлекает (к примеру, коллеги или совещания и так далее).

Многие отметили, что благодаря удаленке имеют больше свободного времени (28%), а также имеют возможность быть рядом со своей семьей (23%). 19% опрошенных признались, что дистанционная работа позволяет им подрабатывать, а меньший контроль со стороны начальства преимуществом назвали 12% респондентов.

Отсутствие дресс-кода к положительным сторонам отнесли 8% участников опроса, и только 1% считает, что в удаленке нет никаких плюсов.

Всего в исследовании, проведенном сервисом по поиску работы SuperJob, участвовали 1,6 тыс. удаленщиков из числа экономически активной части населения.

Напомним, по последним данным экспертов рынка труда, удаленка в России набирает популярность. Наибольший спрос на таких работников наблюдается в IT и маркетинге, а также в юридической и финансовой отраслях.

Ранее стало известно, за что могут уволить сотрудника на удаленке.

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