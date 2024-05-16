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Россияне назвали самый подходящий сезон для смены работы

RT: треть россиян считают осень лучшим временем для смены работы

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Григорий Сысоев/ РИА Новости

Большинство россиян во время долгих майских выходных задумывались о том, чтобы сменить работу – об этом сообщили 72% участников соответствующего исследования. В целом же почти треть опрошенных (32%) считают лучшим временем для изменения в карьере осень, приводит RT результаты опроса.

Лето благоприятным временем для перемены места работы назвали 23% респондентов. При этом о планах посвятить ближайшие полгода поиску новой работы сообщили 22% россиян.

Чаще всего главной причиной появления планов о смене работы респонденты называли слишком низкую зарплату (71%). Второе место среди причин — низкие премии или полное их отсутствие (37%). На должностные обязанности пожаловались 30% респондентов, а из-за отсутствия корпоративных бонусов работу хотят сменить 23% опрошенных.

Абсолютное большинство участников опроса главным фактором в пользу новой работы назвали размер зарплаты (71%). Так, к примеру, за 100-200 тыс. рублей в месяц отказаться от своей работы в пользу другой готова половина опрошенных, за 50-100 тыс. рублей — 35%.

Важным фактором нежелания работать стало приближающееся лето — на этом фоне каждый третий респондент заявил, что не хочет выполнять трудовые обязанности.

В исследовании, проведенном «Зарплатой.ру» и «Консоль.Про», участвовали более 1,9 тыс. россиян.

Напомним, треть россиян рассказали, что каждый раз волнуются при найме в новую компанию. Причем не все могут превозмочь возникающие при адаптации трудности — только каждый второй (52%) продолжил работу и смог закрепиться в компании.

Ученые ранее назвали график работы, повышающий риск ожирения и диабета.

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