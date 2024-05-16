Врач назвала самый простой и эффективный способ питаться правильно

Правило тарелки, которое разработали ученые Гарвардского университета, является самым простым и эффективным способом питаться правильно. Об этом kp.ru рассказала врач-терапевт, диетолог Марина Баяндина.

Чтобы понять принцип этой модели здорового питания, врач советует представить тарелку обычного диаметра (24-26 см) и мысленно разделить ее на три сектора. Первый, который будет занимать половину тарелки, нужно заполнить разнообразными овощами. Еще четверть — правильными углеводами — цельнозерновыми крупами долгой варки, цельнозерновым хлебом, макаронами из твердых сортов пшеницы. Оставшуюся часть нужно оставить под жиры и белки.

«Я бы «прописала» по одной столовой ложке оливкового масла Extra virgin три раза в день. Полили оливковым маслом, скажем, отваренный бурый рис и овощи в своей тарелке и вот вы добрали себе необходимые и полезные жиры», — добавила Баяндина.

Ученые из департамента наук о питании Пенсильванского государственного университета до этого обнаружили, что ежедневное употребление авокадо улучшает общее качество рациона и способствует его сбалансированности по полезным жирам и клетчатке.

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